Правовой комитет гордумы одобрил новую схему избирательных округов города Пскова

20:13, 21 марта 2017, ПАИ

Сегодня, 21 марта, в Псковской городской Думе прошло заседание комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления. Депутаты рассмотрели вопрос об утверждении схемы избирательных округов на территории города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города. Напомним, рабочая группа под руководством главы города Ивана Цецерского одобрила предложения Территориальной избирательной комиссии по городу Пскову по формированию избирательных округов к выборам депутатов Псковской городской Думы шестого созыва.

В ходе заседания комитета глава города Пскова Иван Цецерский вынес на обсуждение вопрос об избрании своего заместителя на штатной основе в связи с тем, что замглавы Пскова Игорь Сиротин освободил ставку и исполняет свои полномочия на нештатной основе. Глава города на эту должность предложил кандидатуру депутата Владимира Воробьева. Члены комитета вынесли вопрос на сессию, где решение будет принято тайным голосованием.

Парламентарии обсудили вопрос об утверждении «Положения о межведомственной комиссии муниципального образования «Город Псков» по обследованию мест массового пребывания людей и ее состава». Согласно проекту Положения в задачи комиссии будет входить проведение категорирования мест массового пребывания людей с учетом степени потенциальной опасности и угрозы террористических актов, а также осуществление контроля за выполнением требований к антитеррористической защищенности этих мест. Предложено включить в состав межведомственной комиссии главу администрации города Пскова Игоря Калашникова, представителей комитета ГОиЧС администрации муниципалитета и силовых структур города.

Кроме того, члены комитета единогласно поддержали вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Псковской городской Думы пятого созыва от единого избирательного округа Александра Самуйлова на основании его заявления.

Комитет также рекомендовал гордуме удовлетворить протест прокурора по вопросу организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на маршрутах регулярных перевозок в городе Пскове. Вносимые поправки в соответствующее решение ПГД предполагают, что регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа будут устанавливаться актом администрации области.