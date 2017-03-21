Комитет Псковской гордумы по земельным ресурсам рассмотрел текущие вопросы

20:23, 21 марта 2017, ПАИ

Сегодня, 21 марта, состоялось заседание комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы под председательством депутата Константина Болотина. Были рассмотрены вопросы в ходе подготовки к 79-й сессии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Большой блок проектов решений касался дачи согласия муниципальным бюджетным учреждениям предоставлять в безвозмездное пользование или в аренду муниципальное имущество, закрепленное за ними на праве оперативного управления. Разногласий эти документы не вызвали.

Члены комитета проголосовали за утверждение на сессии отчёта о результатах приватизации муниципального имущества города Пскова за 2016 год. В план приватизации в прошлом году вошли 32 объекта нежилого фонда, 9 земельных участков и акции НАО «Октябрь». В прошлом году были проданы и те объекты, которые безуспешно выставлялись на продажу в течение нескольких лет. Общая сумма поступлений в бюджет от реализации муниципального имущества в 2016 году составила почти 44 млн рублей.

Кроме того, депутаты поддержали внесение изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2017 год. Он дополняется двенадцатью объектами нежилого фонда, ожидаемое поступление – 2,02 млн рублей.

Несколько проектов решений предполагают одобрение крупных сделок муниципального предприятия «Управление капитального строительства». Комитет решил рекомендовать на сессии одобрить крупные сделки предприятия по заключению договоров подряда на выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома по Зональному шоссе, 5 на сумму почти 60 млн рублей и по строительству теплотрассы к этому жилому дому на сумму 2,4 млн рублей. Также члены комитета не возражают, чтобы предприятие заключило договоры участия в долевом строительстве двух жилых домов по ул. Ипподромной на общую сумму 13,2 млн рублей. Ещё один проект решения ПГД разрешает предприятию продажу объектов недвижимого имущества (двух квартир и одного нежилого помещения по адресу: ул. Ипподромная, 154а), находящихся в его хозяйственном ведении, по рыночной стоимости, определённой независимым оценщиком, для погашения части кредиторской задолженности.