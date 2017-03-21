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Общество

Около 110 млн рублей планируется направить на ремонт и содержание улично-дорожной сети Великих Лук

Губернатор Псковской области Андрей Турчак во вторник, 21 марта, провел в Великих Луках рабочее совещание с руководством города и активистами ОНФ по вопросу состояния улично-дорожной сети. Участники обсудили план на этот год по ремонту городских магистралей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Приведение дорожной сети крупнейших городов региона в нормативное состояние Андрей Турчак назвал «самой злободневной задачей». Он отметил, что в этом году в Великих Луках, как и в Пскове, из-за неустойчивой зимы и сотен переходов температуры через «ноль», асфальтовое покрытие городских дорог серьезно пострадало. При этом основная часть дорог, отремонтированных с 2009 по 2011 годы, прослужила достойно и выстояла гарантийный срок. «Сейчас наша с вами задача построить дорожный цикл новой трехлетки. Главное, правильно расставить приоритеты, определить источники финансирования и обеспечить качественную и своевременную реализацию средств, выделенных на проведение ремонтных работ», — обратился Андрей Турчак к участникам совещания.

Губернатор также подчеркнул, что при составлении графиков дорожного ремонта нужно обязательно учесть работы по расширению улицы Дьяконова, которые должны быть выполнены к моменту запуска автодорожного путепровода.

Член регионального штаба ОНФ в Псковской области Владислав Супрун в свою очередь обратил внимание городских властей на участки дорог, которые необходимо отремонтировать в первоочередном порядке. Это проспект Гагарина, улица Дьяконова и участок улицы Вокзальной (от улицы Дружбы до Гагарина). Чтобы ускорить процесс ремонта и избежать транспортного коллапса в городе, общественник предложил проводить ремонтные работы в выходные дни.

В свою очередь Андрей Турчак отметил, что целесообразнее ремонтные работы проводить в ночное время и закладывать это условие в контракт с подрядчиком.

Глава администрации города Великие Луки Виктор Каменский сообщил, что в этом году на ремонт и содержание улично-дорожной сети Великих Лук планируется направить 109 млн рублей. Конкурсные процедуры уже объявлены. План дорожного ремонта согласован с общественниками, подчеркнул глава великолукской администрации. Планируется привести в порядок улицу Вокзальную (до кольца), улицу Новосокольническую, проспект Гагарина (от улицы Зверева до автовокзала), Октябрьский проспект (от проспекта Гагарина до проспекта Ленина) и еще 16 участков других дорог.

Также в этом году городские власти уделят отдельное внимание расчистке ливневой канализации.

Андрей Турчак рекомендовал при выборе подрядчиков обращать особое внимание на квалификацию участников торгов, чтобы выполнить работы в срок и в полном объеме.

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