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Общество

В УМВД прошёл очередной приём граждан

Вместе с начальником Управления генерал-майором полиции Юрием Инстранкиным в приёме граждан принял участие председатель Общественного совета при УМВД России по Псковской области Джемал Малышев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Обращения к руководству Управления касались различных аспектов деятельности органов внутренних дел. В частности, разговор шел о ходе рассмотрения конкретных уголовных дел, соблюдении законодательных норм. Поднимались вопросы профилактики преступлений, жертвами которых нередко становятся представители старшего поколения.

Председатель Общественного совета при УМВД России по Псковской области Джемал Малышев подчеркнул, что всем заявителям были даны исчерпывающие ответы и разъяснен порядок рассмотрения их обращений.

Отметим, что прием граждан в УМВД России по Псковской области осуществляется на регулярной основе в соответствии с утверждаемым графиком. К участию в этой ответственной работе постоянно привлекаются и наиболее компетентные в правовых вопросах представители Общественного совета при УМВД.

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