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Общество

Девять рыбаков эвакуированы со льда Чудского озера

Сегодня, 21 марта, на акватории Чудского озера в районе населённого пункта Лунёвщина Гдовского района, на расстоянии 20 м. от берега в ледовом покрытии образовалась трещина шириной 3 м., отрезанными от суши осталась группа рыбаков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

К месту происшествия была направлена дежурно-спасательная группа поисково-спасательного отряда г.Гдова на катере на воздушной подушке. Также к месту происшествия выехала оперативная группа Гдовского пожарно-спасательного гарнизона, представители администрации Гдовского района и ОМВД РФ по Гдовскому району. Информация доведена до оперативного дежурного пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

По прибытию на место происшествия было установлено, что за трещиной находятся девять человек. Местными жителями при помощи резиновой лодки организована переправа рыбаков на берег. Личный состав ПСО г. Гдова приступил к работе по спасению рыбаков.

В течение часа операция по спасению людей была успешно завершена, все рыбаки доставлены на берег, пострадавших нет.

Среди рыбаков проведена профилактическая работа о недопустимости выхода на лёд в нарушение Распоряжения Администрации Псковской области от 17.03.2017 №10 «О запрете выхода населения и выезда автотранспорта на лед Теплого, Псковского и Чудского озер», составлены протоколы об административном правонарушении.

Главное управление МЧС России по Псковской области обращается ко всем любителям подлёдного лова: выход на лёд опасен. Не рискуйте своей жизнью!

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