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Общество

Общественник рассказал студентам ПсковГУ как не стать жертвой мошенников

Член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Андрей Афанасьев провел встречу со студентами Псковского государственного университета. Основной целью данного мероприятия стала профилактика различных мошеннических проявлений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Общественник отметил, что в последнее время участились случаи мошенничества, особенно с использованием сети Интернет. И чтобы не попасться на уловки нечистых на руку лиц - выступавший призвал молодых людей тщательно проверять поступающую информацию, быть предельно осторожными и совершать покупки только на проверенных сайтах.

Гость пояснил, как следует искать информацию, избегать при этом запрещенных сайтов, как не стать зависимыми от различных онлайн-игр, нередко несущих в себе агрессию по отношению к окружающим.

Член Общественного совета при УМВД особо подчеркнул, что ни в коем случае нельзя на своих страницах в социальных сетях указывать персональные данные, не следует разглашать пароли и другие сведения личного характера.

Подобные акции в молодежной среде общественники и псковские стражи порядка проводят регулярно.

 

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