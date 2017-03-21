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Общество

Жителям улицы Мелиораторов в Великих Луках напомнили о мерах противопожарной безопасности

Сегодня, 21 марта, сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Великие Луки совместно с представителями управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки и заместителем руководителя ООО «Управляющая компания» провели профилактический рейд. Как сообщили Псковскму агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в ходе рейда проведен поквартирный обход жилых многоквартирных домов по улице Мелиораторов.

Сотрудники отдела в беседах с населением напомнили и разъяснили требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, газового оборудования и электроприборов. В преддверии весенних каникул пожарные инспектора призывают родителей не оставлять детей одних без присмотра, провести с детьми беседы об опасности игр с огнем.

Сотрудники надзорной деятельности в ходе профилактических мероприятий уделяют особое внимание разъяснению требований пожарной безопасности при обращении с огнем при выезде на природу. В ходе рейдов и обходов гражданам напоминают, что при выявлении фактов поджога сухой растительности виновные лица могут быть привлечены к административной ответственности.

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