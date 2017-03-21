«АвтоВАЗ» отправит на ремонт 106 тысяч «Лад»

21:47, 21 марта 2017, ПАИ

«АвтоВАЗ» объявил об отзыве 106 тысяч 723 «Лад», проданных с 3 сентября 2015 года по сегодняшний день. Об этом говорится в сообщении на сайте федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), пишет портал motor.ru.

На ремонт отправят «Калины» и «Гранты», оснащенные механическими коробками передач. У этих автомобилей трос сцепления перетирает топливную трубку.

Ремонтом — установкой защитной облицовки или заменой трубок — займутся дилеры «АвтоВАЗа». Все работы будут осуществляться бесплатно.

Список VIN-номеров «Калин» и «Грант», попадающих под отзыв, опубликован на сайте Росстандарта.

Летом 2016 года «АвтоВАЗ» отправил на ремонт 7445 «Ларгусов». Причиной для сервисной кампании тогда послужило оплавление провода реле, отвечающего за включение вентилятора охлаждения.