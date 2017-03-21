Минздрав заявил о драматическом падении потока медицинских туристов из России

21:57, 21 марта 2017, ПАИ

Поток медицинских туристов из России за границу резко упал в 2016 году, заявила глава министерства здравоохранения Вероника Скворцова. Об этом во вторник, 21 марта, сообщает «Интерфакс».

«Драматически сократился поток россиян, которые едут для получения плановой медицинской помощи за рубеж», — отметила чиновница. По ее словам, число граждан, отправившихся на лечение в Израиль, в 2016 году снизилось на 60 процентов по сравнению с 2015-м. Аналогичный показатель по Германии упал на 30 процентов.

В общем за прошлый год за рубеж из России выехали порядка 80 тысяч медицинских туристов, сказала Скворцова. «Это две тысячные от 33 миллионов, которые получают аналогичную помощь в российских клиниках», — заметила она.

Министр добавила, что число иностранцев, приезжающих за врачебной помощью в Россию, за два последних года выросло на 87 процентов. В 2016 году страну посетили более 13,5 тысячи медицинских туристов, сообщила глава Минздрава.

В феврале Скворцова говорила, что поток прибывающих в Россию лечиться зарубежных гостей вырос в прошлом году на 56 процентов. Кроме того, советник министра здравоохранения Игорь Ланской рассказывал, что за 2015 год медицинские туристы принесли бюджету семь-десять миллиардов рублей.