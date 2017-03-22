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Общество

Реальные доходы россиян сократились на четыре процента

Реальные располагаемые доходы россиян в феврале сократились на 4,1% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, сообщается в докладе Росстата. В январе, для сравнения, рост составил 8,1%. В целом за два месяца располагаемые доходы выросли на 1%.

При этом, как отмечает ТАСС, министр экономического развития Максим Орешкин подверг сомнению данные Росстата. По его словам, статистика за февраль является нерепрезентативной по фундаментальным и техническим причинам.

Он отметил, что база прошлого, високосного года, принятая за основу, и перенос на февраль этого года дополнительных праздничных дней исказили статистические данные. В итоге данные за январь и февраль текущего года могут быть в дальнейшем значительно пересмотрены.

Реальные доходы россиян падают последние три года. В 2016 году снижение составило 5,9%, в 2015 году — 3,2%, в 2014 году — 0,7%.

Согласно исследованию РАНХиГС, доля россиян, имеющих сбережения, за 2016 год упала на треть, с 55 до 40%.

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