Рамзан Кадыров собрался в Сирию

22:02, 21 марта 2017, ПАИ

Глава Чечни Рамзан Кадыров планирует посетить Сирию, сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов. Его слова приводит «Интерфакс» во вторник, 21 марта.

«Обязательно приедет», — сказал Делимханов, избранный в нижнюю палату парламента от Чечни. Когда именно глава республики посетит Сирию, он не уточнил.

Делимханов входит в состав делегации, которая находится с рабочим визитом в Сирии. Во вторник российские депутаты и члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) встретились с губернатором Алеппо, посетили местную школу и пообщались с жителями.

20 марта вице-спикер Госдумы Владимир Васильев, который возглавляет группу прибывших в Сирию депутатов, заявил, что Россия готова поделиться с Сирией опытом борьбы с терроризмом, который она получила на Северном Кавказе.

14 февраля «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что часть специального назначения, дислоцированная в Сунженском районе Ингушетии, переформирована в батальон военной полиции и отправлена в Сирию, где сменит чеченских военнослужащих. Об отправке в республику подразделений военной полиции из Чечни стало известно в декабре прошлого года.