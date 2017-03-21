0
23:44
Рабочая поездка губернатора Андрея Турчака по крупнейшим стройкам Великих Лук (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22:43
Рошаль предложил Путину ликвидировать медицинские страховые компании
21:47
«АвтоВАЗ» отправит на ремонт 106 тысяч «Лад»
20:36
Около 110 млн рублей планируется направить на ремонт и содержание улично-дорожной сети Великих Лук
18:27
В Псковской области зафиксирован первый в этом году случай укуса клеща
18:03
Александр Котов: В приказе по нормативу на ОДН нужно предусмотреть возможность оплаты по приборам учёта
17:43
Найти на карте все необходимые для проведения торжества компании поможет 2ГИС на выставке «Свадьба ЭКСПО»
Еще новости
Общество

Рамзан Кадыров собрался в Сирию

Глава Чечни Рамзан Кадыров планирует посетить Сирию, сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов. Его слова приводит «Интерфакс» во вторник, 21 марта.

«Обязательно приедет», — сказал Делимханов, избранный в нижнюю палату парламента от Чечни. Когда именно глава республики посетит Сирию, он не уточнил.

Делимханов входит в состав делегации, которая находится с рабочим визитом в Сирии. Во вторник российские депутаты и члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) встретились с губернатором Алеппо, посетили местную школу и пообщались с жителями.

20 марта вице-спикер Госдумы Владимир Васильев, который возглавляет группу прибывших в Сирию депутатов, заявил, что Россия готова поделиться с Сирией опытом борьбы с терроризмом, который она получила на Северном Кавказе.

14 февраля «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что часть специального назначения, дислоцированная в Сунженском районе Ингушетии, переформирована в батальон военной полиции и отправлена в Сирию, где сменит чеченских военнослужащих. Об отправке в республику подразделений военной полиции из Чечни стало известно в декабре прошлого года.  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рабочая поездка губернатора Андрея Турчака по крупнейшим стройкам Великих Лук (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21 марта 2017
Рабочая поездка губернатора Андрея Турчака по крупнейшим стройкам Великих Лук (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Рошаль предложил Путину ликвидировать медицинские страховые компании
21 марта 2017
Рошаль предложил Путину ликвидировать медицинские страховые компании 10
«АвтоВАЗ» отправит на ремонт 106 тысяч «Лад»
21 марта 2017
«АвтоВАЗ» отправит на ремонт 106 тысяч «Лад»
Около 110 млн рублей планируется направить на ремонт и содержание улично-дорожной сети Великих Лук
21 марта 2017
Около 110 млн рублей планируется направить на ремонт и содержание улично-дорожной сети Великих Лук 2
В Псковской области зафиксирован первый в этом году случай укуса клеща
21 марта 2017
В Псковской области зафиксирован первый в этом году случай укуса клеща
Александр Котов: В приказе по нормативу на ОДН нужно предусмотреть возможность оплаты по приборам учёта
21 марта 2017
Александр Котов: В приказе по нормативу на ОДН нужно предусмотреть возможность оплаты по приборам учёта
Найти на карте все необходимые для проведения торжества компании поможет 2ГИС на выставке «Свадьба ЭКСПО»
21 марта 2017
Найти на карте все необходимые для проведения торжества компании поможет 2ГИС на выставке «Свадьба ЭКСПО»
Яна Жаринцова представит на «Свадьбе EXPO`2017» снимки молодоженов, сделанные в разных странах
21 марта 2017
Яна Жаринцова представит на «Свадьбе EXPO`2017» снимки молодоженов, сделанные в разных странах 3

Идет загрузка...