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Экономика

В Совфеде предложили заморозить курс рубля

Для обеспечения стабильности валютного рынка Банку России следует заморозить обменный курс рубля, сообщает Rambler News Service со ссылкой на проект рекомендаций комитета Совета Федерации по экономической политике. Авторы документа аргументируют такое решение тем, что ЦБ сможет стабилизировать ожидания участников рынка и остановить валютные спекуляции.

Кроме того, эксперты советуют ЦБ принять меры по переходу от политики привязки рублевой эмиссии к золотовалютным резервам к эмиссии, рассчитанной исходя из объективной потребности экономики в денежных средствах.

Говоря о налоговой реформе, участники слушаний предложили дифференцировать налоговые ставки, упорядочить существующие фискальные льготы и сделать их более адресными.

Парламентские слушания проводит временная комиссия Совета Федерации по мониторингу экономического развития. Их цель — обсуждение современного состояния российской экономики и оценка механизмов ее развития, а также выработка конкретных предложений. Не позднее мая предполагается подготовить план действий до 2025 года, который предусматривает рост ВВП России выше мирового уже на рубеже 2019-2020 годов.

9 февраля председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что власти продолжат придерживаться политики плавающего валютного курса. При этом она отказалась считать валютные интервенции, стартовавшие двумя днями ранее, попыткой управлять рублем.

Плавающий курс рубля был введен в России в конце 2014 года, когда правительство отказалось от валютного коридора.  

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