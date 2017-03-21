Яровая предложила геномную регистрацию педофилов

22:13, 21 марта 2017, ПАИ

Вице-спикер Госдумы России Ирина Яровая заявила о намерении дополнить законопроект об усилении защиты детей от сексуального насилия нормой об обязательной геномной регистрации (хранении биологического материала) обвиняемых в педофилии, передает ТАСС.

«Дополнительно предлагаем включить в законопроект такие предложения коллег, как введение уголовной ответственности за укрывательство педофила… установить повышенную ответственность за совершение преступлений сексуального характера лицами в отношении несовершеннолетних, проживающих с ними в одной квартире, ввести геномную регистрацию обвиняемых в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, ввести пожизненный административный надзор в отношении лиц, совершивших изнасилование и иные преступления сексуального характера», — сказала Яровая по итогам заседания рабочей группы.

Ранее Яровая предложила создать программу реабилитации детей — жертв сексуального насилия.

По ее мнению, ставшие жертвами педофилов сами в будущем совершают подобные преступления.