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Экономика

Росстат сообщил о резком сокращении жилищного строительства

В России двузначными темпами продолжает сокращаться жилищное строительство, сообщает Росбалт со ссылкой на Росстат. Так, в феврале в целом по стране было построено 3,9 млн квадратных метров жилья. По сравнению с прошлым годом объемы ввода нового жилья сократились на 17%.

По данным Росстата, за два месяца строители сдали заказчикам 8,2 млн квадратных метров — на 19,5% меньше, чем год назад.

По итогам прошлого года спад в жилищном строительстве составил 6,7%. Причем, если в середине года наблюдалась стагнация (+1,8% в третьем квартале, — 0,9% во втором), то в четвертом квартале спад ускорился до 6,7%.

По мнению экс-зампреда ЦБ РФ, старшего научного сотрудника Института Брукингса Сергея Алексашенко, дальнейшее сокращение на этом рынке практически неизбежно. Спрос на жилье задыхается из-за падения доходов населения, а ударом «под дых» строителям станет решение правительства свернуть госпрограмму поддержки ипотеки, сообщает Finanz.Ru со ссылкой на Алексашенко.

О ее прекращении в феврале заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

«С достаточно серьезной стабилизацией на финансовом рынке, при той низкой инфляции, которую мы имеем по итогам 2016 года, Правительство приняло решение, что продолжать мы эту программу не будем, потому что сейчас коммерческие банки предлагают уже ипотечные ставки от 12 и ниже процентов, а в рамках антикризисного плана мы как раз добивались, чтобы для заемщика ставка была не больше 12%», — объяснил Шувалов.

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