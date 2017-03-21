Определена страна Европы с самыми дешёвыми свиданиями

22:29, 21 марта 2017, ПАИ

Европейской страной с самыми дешевыми романтическими свиданиями оказалась Швеция. Об этом сообщает Русская служба «Би-би-си».

Эксперты Европейского центра экономических и деловых исследований (CEBR) выяснили, что жители Швеции тратят на свидание в среднем 47 евро на двоих.

К такому выводу специалисты пришли, опросив почти 10 тысяч человек из разных стран Европы. В стоимость свидания были включены расходы на транспорт, одежду, развлечения, косметику, еду и напитки.

Гражданам Франции и Германии свидание обходится примерно в 53 евро (для каждой из стран). Итальянцы тратят на романтические встречи в среднем 54 евро. В список также вошли Нидерланды (почти 60 евро), Испания (63 евро) и Великобритания (149 евро).

В мае 2016 года специалисты Deutsche Bank признали индийский Бангалор городом с самыми дешевыми рандеву. Наиболее дорогим в этом плане оказался швейцарский Цюрих.