Президент УЕФА посчитал «Ниву» пародией на автомобиль

22:35, 21 марта 2017, ПАИ

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассказал, что пересек пустыню Сахару на внедорожнике «Нива». Слова функционера приводит The New York Times.

«Я пересек Сахару шесть раз, пять из них на автомобиле и один — на мотоцикле. Вместе со мной были шурин и пара друзей. Мы путешествовали на "Ниве", смешном русском джипе. Это пародия на автомобиль. Сахара была фантастической, но пересекать ее на мотоцикле слишком опасно», — рассказал Чеферин.

Словенец был избран президентом УЕФА 14 сентября 2016 года. В ходе выборов он получил 42 голоса из 55 возможных.

На этом посту он сменил француза Мишеля Платини, который в декабре 2015 года был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет и оштрафован по обвинению в коррупции. Позднее комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА) сократил срок дисквалификации до шести лет.