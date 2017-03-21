1
23:44
Рабочая поездка губернатора Андрея Турчака по крупнейшим стройкам Великих Лук (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22:43
Рошаль предложил Путину ликвидировать медицинские страховые компании
21:47
«АвтоВАЗ» отправит на ремонт 106 тысяч «Лад»
20:36
Около 110 млн рублей планируется направить на ремонт и содержание улично-дорожной сети Великих Лук
18:27
В Псковской области зафиксирован первый в этом году случай укуса клеща
18:03
Александр Котов: В приказе по нормативу на ОДН нужно предусмотреть возможность оплаты по приборам учёта
17:43
Найти на карте все необходимые для проведения торжества компании поможет 2ГИС на выставке «Свадьба ЭКСПО»
Еще новости
Общество

Президент УЕФА посчитал «Ниву» пародией на автомобиль

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассказал, что пересек пустыню Сахару на внедорожнике «Нива». Слова функционера приводит The New York Times.

«Я пересек Сахару шесть раз, пять из них на автомобиле и один — на мотоцикле. Вместе со мной были шурин и пара друзей. Мы путешествовали на "Ниве", смешном русском джипе. Это пародия на автомобиль. Сахара была фантастической, но пересекать ее на мотоцикле слишком опасно», — рассказал Чеферин.

Словенец был избран президентом УЕФА 14 сентября 2016 года. В ходе выборов он получил 42 голоса из 55 возможных.

На этом посту он сменил француза Мишеля Платини, который в декабре 2015 года был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет и оштрафован по обвинению в коррупции. Позднее комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА) сократил срок дисквалификации до шести лет.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Рабочая поездка губернатора Андрея Турчака по крупнейшим стройкам Великих Лук (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21 марта 2017
Рабочая поездка губернатора Андрея Турчака по крупнейшим стройкам Великих Лук (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Рошаль предложил Путину ликвидировать медицинские страховые компании
21 марта 2017
Рошаль предложил Путину ликвидировать медицинские страховые компании 10
«АвтоВАЗ» отправит на ремонт 106 тысяч «Лад»
21 марта 2017
«АвтоВАЗ» отправит на ремонт 106 тысяч «Лад»
Около 110 млн рублей планируется направить на ремонт и содержание улично-дорожной сети Великих Лук
21 марта 2017
Около 110 млн рублей планируется направить на ремонт и содержание улично-дорожной сети Великих Лук 2
В Псковской области зафиксирован первый в этом году случай укуса клеща
21 марта 2017
В Псковской области зафиксирован первый в этом году случай укуса клеща
Александр Котов: В приказе по нормативу на ОДН нужно предусмотреть возможность оплаты по приборам учёта
21 марта 2017
Александр Котов: В приказе по нормативу на ОДН нужно предусмотреть возможность оплаты по приборам учёта
Найти на карте все необходимые для проведения торжества компании поможет 2ГИС на выставке «Свадьба ЭКСПО»
21 марта 2017
Найти на карте все необходимые для проведения торжества компании поможет 2ГИС на выставке «Свадьба ЭКСПО»
Яна Жаринцова представит на «Свадьбе EXPO`2017» снимки молодоженов, сделанные в разных странах
21 марта 2017
Яна Жаринцова представит на «Свадьбе EXPO`2017» снимки молодоженов, сделанные в разных странах 3

Идет загрузка...