Рошаль предложил Путину ликвидировать медицинские страховые компании

22:43, 21 марта 2017, ПАИ

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль предложил президенту России Владимиру Путину упразднить страховые компании, работающие в медицинской сфере, передает «Газета.Ru».

«Давайте уберем ненужную нам систему страховых компаний, которые как пиявки сидят на нашем теле и не приводят к улучшению качества и доступности медицинской помощи», — сказал он в ходе Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Рошаль подчеркнул, что в одном учреждении в данное время 12 страховых компаний, которые, по сути дела, на качество оказания помощи не влияют.