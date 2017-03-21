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Жуков: решение о допуске россиян на Игры-2018 примут на сентябрьской сессии МОК

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков сообщил о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) в сентябре должен принять решение о допуске российских спортсменов к зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.

«Продолжают работать две комиссии — дисциплинарная и по перепроверке проб Олимпиады в Сочи, окончательные выводы МОК сделает по их результатам»,— подчеркнул господин Жуков в эфире программы «Спортивный заговор» на телеканале «Матч ТВ».

Также в ходе беседы Александр Жуков объяснил, в чем состоит необходимость создания новой антидопинговой организации МОК. По его мнению, создание подобной организации объясняется тем, что необходима структура, которая «была бы вне всяких». «эта структура должна заниматься планированием, взятием допинг-проб, разработкой платов по каждому виду спорта. Более того она устанавливала бы некие нормативы для допуска спортсменов к Олимпийским играм»,— уверен президент Олимпийского комитета России.

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