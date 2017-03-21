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Экономика

Чиновникам хотят доплачивать за экономию бюджета

Правительство РФ может создать специальный премиальный фонд для эффективных госслужащих. Об этом газете «Известия» рассказали источники в кабмине.

«Планируется, что выплата премии будет разбиваться на несколько частей: за выполнение персонального KPI — ежеквартально, а то, что касается самого проекта, — ежегодно или в конце проекта», – заявил один из них.

Однако формула начисления KPI пока не рассчитана. Критериев может быть несколько – не только экономия средств, но и качество реализации и успешность проекта.

Так, Минэкономразвития предлагает премировать занятых на проектах госслужащих за экономию не менее 10% бюджета от запланированных расходов.

Эксперты считают, что реализация этого начинания может столкнуться с проблемами, поскольку многие проекты рассчитаны на долгие сроки, а чиновничья работа предполагает рутинный каждодневный труд, а не креативность «эффективных менеджеров».

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