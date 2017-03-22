0
13:36
Правильному позированию для фотосъёмки научит псковских молодожёнов Ирина Большакова на выставке «Свадьба ЭКСПО»
11:57
Андрей Турчак ознакомился с работой Центра обработки вызовов системы 112 в Пскове
11:34
В 300 миллионов рублей обойдется реконструкция двух дорог в Псковской области
10:25
Проект «Тысяча школьных помощников главы города» планируется запустить в Пскове
08:40
Россиянам предложат использовать спецприложение для жалоб в ГИБДД на опасное вождение
23:44
Рабочая поездка губернатора Андрея Турчака по крупнейшим стройкам Великих Лук (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22:43
Рошаль предложил Путину ликвидировать медицинские страховые компании
Еще новости
Общество

Государственные научные центры будут отчитываться о результатах работы

Государственные научные центры (ГНЦ) будут отчитываться о результатах работы и в случае невыполнения программ развития их будут лишать статуса. Такие поправки в закон «О науке и государственной научно-технической политике» подготовило Минобрнауки РФ, пишет газета «Известия».

«Поскольку новый этап экономического роста страны неразрывно связан с развитием национальной системы науки и технологий, значимым элементом которой являются ГНЦ, необходимо создание стройной системы правового регулирования таких организаций», – сообщили в министерстве.

ГНЦ обяжут отчитываться перед госорганами по программам развития, в которых будут установлены конкретные показатели и сроки исполнения проектов.

Сейчас в нормативно-правовых актах нет четкого определения, по каким критериям отбираются научные организации на присвоение статуса ГНЦ, и как его можно лишиться. То есть, те организации, что его получили, фактически не могут его лишиться, отмечает издание.

Эксперты считают, что среди ГНЦ, среди которых есть и высокотехнологичные предприятия, и НИИ, и высшие учебные заведения, необходима селекция с целью повышения эффективности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Правильному позированию для фотосъёмки научит псковских молодожёнов Ирина Большакова на выставке «Свадьба ЭКСПО»
22 марта 2017
Правильному позированию для фотосъёмки научит псковских молодожёнов Ирина Большакова на выставке «Свадьба ЭКСПО»
Андрей Турчак ознакомился с работой Центра обработки вызовов системы 112 в Пскове
22 марта 2017
Андрей Турчак ознакомился с работой Центра обработки вызовов системы 112 в Пскове 2
В 300 миллионов рублей обойдется реконструкция двух дорог в Псковской области
22 марта 2017
В 300 миллионов рублей обойдется реконструкция двух дорог в Псковской области 1
Проект «Тысяча школьных помощников главы города» планируется запустить в Пскове
22 марта 2017
Проект «Тысяча школьных помощников главы города» планируется запустить в Пскове 3
Россиянам предложат использовать спецприложение для жалоб в ГИБДД на опасное вождение
22 марта 2017
Россиянам предложат использовать спецприложение для жалоб в ГИБДД на опасное вождение 2
Рабочая поездка губернатора Андрея Турчака по крупнейшим стройкам Великих Лук (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21 марта 2017
Рабочая поездка губернатора Андрея Турчака по крупнейшим стройкам Великих Лук (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Рошаль предложил Путину ликвидировать медицинские страховые компании
21 марта 2017
Рошаль предложил Путину ликвидировать медицинские страховые компании 14
«АвтоВАЗ» отправит на ремонт 106 тысяч «Лад»
21 марта 2017
«АвтоВАЗ» отправит на ремонт 106 тысяч «Лад»

Идет загрузка...