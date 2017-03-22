Государственные научные центры будут отчитываться о результатах работы

07:58, 22 марта 2017, ПАИ

Государственные научные центры (ГНЦ) будут отчитываться о результатах работы и в случае невыполнения программ развития их будут лишать статуса. Такие поправки в закон «О науке и государственной научно-технической политике» подготовило Минобрнауки РФ, пишет газета «Известия».

«Поскольку новый этап экономического роста страны неразрывно связан с развитием национальной системы науки и технологий, значимым элементом которой являются ГНЦ, необходимо создание стройной системы правового регулирования таких организаций», – сообщили в министерстве.

ГНЦ обяжут отчитываться перед госорганами по программам развития, в которых будут установлены конкретные показатели и сроки исполнения проектов.

Сейчас в нормативно-правовых актах нет четкого определения, по каким критериям отбираются научные организации на присвоение статуса ГНЦ, и как его можно лишиться. То есть, те организации, что его получили, фактически не могут его лишиться, отмечает издание.

Эксперты считают, что среди ГНЦ, среди которых есть и высокотехнологичные предприятия, и НИИ, и высшие учебные заведения, необходима селекция с целью повышения эффективности.