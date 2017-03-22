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Общество

Таксисты всего мира отмечают сегодня профессиональный праздник

22 марта таксисты всего мира отмечают свой профессиональный праздник, пишет сalend.ru.

Именно в этот день в 1907 году на улицах Лондона появились первые автомобили, оснащенные специальными счетчиками. Лондонские извозчики назвали счетчик «таксиметр» — от французского «такс» («плата»), и греческого «метрон» («измерение»). С тех пор индивидуальный городской транспорт начали называть такси, а извозчиков — таксистами.

Первые лондонские автомобили такси были зеленого и красного цветов. Желтый цвет, который считается традиционным для этих машин, появился благодаря Джону Хертцу, основателю компании Hertz Corporation. Принимая старые автомобили в счет уплаты за новые, американец перекрашивал подержанные машины в желтый цвет и использовал их в качестве такси.

Еще одним узнаваемым символом такси стал узор в виде шашечек. Согласно одной из версий, впервые он появился в 20-х годах прошлого века на машинах американской компании, которая заимствовала их из гоночной символики. Он должен был привлекать внимание клиентов и подталкивать их к мысли о быстроте передвижения.

В России первые таксисты появились уже в 1907 году. К 1912 году столичный таксопарк насчитывал 230 машин, которые обслуживала Центральная диспетчерская служба. Однако в 1917 году, после Октябрьской революции, таксомоторы в Москве и других крупных городах на время прекратили свое существование. И только 21 июня 1925 года постановлением коммунхоза Моссовета вновь было открыто регулярное таксомоторное движение.

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