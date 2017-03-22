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Общество

Всемирный день водных ресурсов отмечается 22 марта

22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов, пишет сalend.ru.

Идея его проведения впервые прозвучала на Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию (ЮНСЕД), которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро.

Хотя 70% земной поверхности покрыто водой, 97,5% - это соленая вода. Из оставшихся 2,5% пресной воды, почти 68,7% - замерзшая вода ледяных шапок и ледников. Только один процент от общего объема водных ресурсов планеты доступен для использования человеком.

В XX веке использование воды увеличилось в 6 раз и более чем в 2 раза превысило темпы прироста населения. В развитых странах до 30% запасов пресной воды теряются из-за утечек, а в некоторых крупных городах потери могут достигать 70%.

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, приняв резолюцию 47/193 от 22 февраля 1993 года, объявила 22 марта Всемирным днем водных ресурсов. В соответствии с рекомендациями Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию этот день начали отмечать с 1993 года. Государства были призваны посвятить День водных ресурсов осуществлению рекомендаций ООН и проведению конкретных действий на национальном уровне. Ежегодно одно из учреждений ООН назначается координатором таких мероприятий и отвечает за продвижение новой темы под руководством Административного комитета по координации.

Каждый год мероприятия, проводимые в рамках Дня, посвящены определенной теме. Так, в разные годы девизами были: «Забота о наших водных ресурсах является делом каждого», «Вода и женщины», «Достаточно ли воды в мире?», «Грунтовые воды — невидимый ресурс», «Водные ресурсы для здоровья», «Водные ресурсы и стихийные бедствия», «Водные ресурсы и культура», «Решение проблемы дефицита воды», «Чистая вода для здоровья мира», «Вода для городов», «Вода и энергия», «Вода и устойчивое развитие», «Водные ресурсы и трудоустройство» и другие.

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