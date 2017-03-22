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Общество

День второй встречи весны наступил по народному календарю

22 марта по народному каленадрю наступили Сороки (Сорок Сороков), пишет сalend.ru.

Дата получила свое название в честь сорока Севастийских мучеников — воинов-христиан, принявших мученическую смерть. Все они были родом из Каппадокии и служили в римском войске. Военачальник потребовал, чтобы христиане вместе с остальными солдатами принесли жертву языческим богам. После отказа их подвергли пыткам, а потом раздели и заставили стоять на покрытом льдом озере в течение ночи. К утру один из воинов не выдержал — и побежал к теплой бане. Однако, его место среди мучеников занял римлянин Аглаий, которого впечатлила стойкость духа христиан.

В народе этот день считался днем второй встречи весны (первая была на Сретение, третью ждали на Благовещение), одним из самых больших праздников в году. Крестьяне говорили, что «на Сороки день с ночью меряется, зима кончается, весна начинается». А предвестниками весны были жаворонки, хотя на Сороки, по поверью, из-за моря прилетали 40 разных птиц.

Хозяйки заранее выпекали из теста печенье в виде птиц, как правило, 40 штук — по числу погибших мучеников. Печенье давали детям, приговаривая: «Жаворонки прилетели, на головку детям сели». Ребята залезали на крыши, привязывали «жаворонков» к шестам, зазывали птиц, приносящих весну. Затем выпечку крошили и раскидывали по сторонам.

Впрочем, утренние морозы еще бывали сильны. Чтобы защититься от «утренников», хозяйки пекли из ржаной или овсяной муки 40 шариков — «сороки святые, колобаны золотые». Их полагалось по одному выбрасывать из окна в течение 40 дней.

Также считалось, если на Сороки тепло, то так же будет еще в течение 40 дней. Теплый ветер сулил дождливое лето. Первый гром, прозвучавший над голым лесом, предвещал голодный год, а мороз на Сорок сороков, напротив, обещал урожай — особенно проса. 
 

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