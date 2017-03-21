В Пскове спасатели помогли мужчине на лодке, застрявшему во льду на реке Великой

09:13, 22 марта 2017, ПАИ

21 марта в Пскове спасатели помогли мужчине на лодке, застрявшему во льду на реке Великой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Вызов поступил от очевидца в 20:43. Он рассказал, что в районе улицы Советской Армии, 49, на реке Великой находится человек в резиновой лодке, который не может самостоятельно выбраться на берег.

На место выехали спасатели, на момент их прибытия лодку прибило к противоположному берегу в районе улицы Яна Райниса, 56, она была зажата во льду в 50-70 метрах от суши.

В 21:45 мужчина был доставлен на берег, медицинская помощь ему не потребовалсь.