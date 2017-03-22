0
13:36
Правильному позированию для фотосъёмки научит псковских молодожёнов Ирина Большакова на выставке «Свадьба ЭКСПО»
11:57
Андрей Турчак ознакомился с работой Центра обработки вызовов системы 112 в Пскове
11:34
В 300 миллионов рублей обойдется реконструкция двух дорог в Псковской области
10:25
Проект «Тысяча школьных помощников главы города» планируется запустить в Пскове
08:40
Россиянам предложат использовать спецприложение для жалоб в ГИБДД на опасное вождение
23:44
Рабочая поездка губернатора Андрея Турчака по крупнейшим стройкам Великих Лук (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22:43
Рошаль предложил Путину ликвидировать медицинские страховые компании
Еще новости
Общество

Епископ Сергий отметил качественный сдвиг в деятельности Великолукской епархии

21 марта состоялось совещание руководителей епархиальных отделов под председательством епископа Великолукского и Невельского Сергия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

Фото с luki-eparhia.ru

Встреча была посвящена планированию и подготовке «Программы мероприятий осуществления духовно-просветительской деятельности на территории Псковской области в период с 2016 по 2020 год» и обсуждению текущих вопросов.

Резюмируя прозвучавшие в ходе совещания выступления, владыка поблагодарил сотрудников епархии «за ревностное и творческое отношение к возложенным на них церковным послушаниям», отметив качественный сдвиг в деятельности епархиальных структур, произошедший с момента образования Великолукской епархии, и пожелал помощи Божией в предстоящих делах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Правильному позированию для фотосъёмки научит псковских молодожёнов Ирина Большакова на выставке «Свадьба ЭКСПО»
22 марта 2017
Правильному позированию для фотосъёмки научит псковских молодожёнов Ирина Большакова на выставке «Свадьба ЭКСПО»
Андрей Турчак ознакомился с работой Центра обработки вызовов системы 112 в Пскове
22 марта 2017
Андрей Турчак ознакомился с работой Центра обработки вызовов системы 112 в Пскове 2
В 300 миллионов рублей обойдется реконструкция двух дорог в Псковской области
22 марта 2017
В 300 миллионов рублей обойдется реконструкция двух дорог в Псковской области 1
Проект «Тысяча школьных помощников главы города» планируется запустить в Пскове
22 марта 2017
Проект «Тысяча школьных помощников главы города» планируется запустить в Пскове 3
Россиянам предложат использовать спецприложение для жалоб в ГИБДД на опасное вождение
22 марта 2017
Россиянам предложат использовать спецприложение для жалоб в ГИБДД на опасное вождение 2
Рабочая поездка губернатора Андрея Турчака по крупнейшим стройкам Великих Лук (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21 марта 2017
Рабочая поездка губернатора Андрея Турчака по крупнейшим стройкам Великих Лук (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Рошаль предложил Путину ликвидировать медицинские страховые компании
21 марта 2017
Рошаль предложил Путину ликвидировать медицинские страховые компании 14
«АвтоВАЗ» отправит на ремонт 106 тысяч «Лад»
21 марта 2017
«АвтоВАЗ» отправит на ремонт 106 тысяч «Лад»

Идет загрузка...