Епископ Сергий отметил качественный сдвиг в деятельности Великолукской епархии

08:11, 22 марта 2017, ПАИ

21 марта состоялось совещание руководителей епархиальных отделов под председательством епископа Великолукского и Невельского Сергия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

Встреча была посвящена планированию и подготовке «Программы мероприятий осуществления духовно-просветительской деятельности на территории Псковской области в период с 2016 по 2020 год» и обсуждению текущих вопросов.

Резюмируя прозвучавшие в ходе совещания выступления, владыка поблагодарил сотрудников епархии «за ревностное и творческое отношение к возложенным на них церковным послушаниям», отметив качественный сдвиг в деятельности епархиальных структур, произошедший с момента образования Великолукской епархии, и пожелал помощи Божией в предстоящих делах.