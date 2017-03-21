В поезде Белогород - Петербург задержали скрывавшуюся от следователей псковичку
Транспортные полицейские в поезде сообщением «Белгород – Санкт-Петербург» выявили 56-летнюю жительницу Псковской области, которая скрывалась от следственных органов по подозрению в совершении хищения чужого имущества с незаконным проникновением в жилище. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.
Гражданку передали инициаторам розыска.