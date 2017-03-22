Псковским курсантам напомнили о вреде наркотиков

10:14, 22 марта 2017, ПАИ

В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялась встреча курсантов с начальником Управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД Сергеем Титовым и заместителем начальника отдела Управления Ольгой Мирвалиевой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Мероприятие проходило с целью информирования переменного состава о ситуации в Псковской области по потреблению населением наркотиков, курительных смесей и новых психоактивных веществ и их пагубном влиянии на организм человека, а также об административной и уголовной ответственности за любые действия, связанные с наркотиками.

Сергей Титов ответил на вопросы курсантов, которые касались работы ведомства по предупреждению распространения наркотиков, принимаемым мерам по противостоянию им, и отметил, что в лице курсантов – будущих сотрудников уголовно-исполнительной системы – видит союзников по борьбе с наркотиками.