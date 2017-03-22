На исправительные работы отправится житель Гдова за неуплату алиментов в пол миллиона рублей

09:21, 22 марта 2017, ПАИ

За неуплату алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка 42-летнему жителю города Гдова назначили исправительные работы сроком 6 месяцев с удержанием в доход государства 10% из заработной платы ежемесячно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что мужчина, являясь родителем, подвергнутым административному наказанию за неуплату алиментов, вновь совершил уклонение от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетнего сына. Общая задолженность по алиментам на 30 января составила более 587 тысяч рублей.