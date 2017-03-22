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Общество

Пушкиногорская прокуратура обязала местную администрацию информировать население о нормотворческой деятельности

Прокуратура Пушкиногорского района обязала местную администрацию информировать население о проводимой нормотворческой деятельности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Надзорный орган провёл проверку соблюдения требований законодательства в сфере организации погребения и похоронного дела в деятельности администрации городского поселения «Пушкиногорье». В ходе проверки было установлено, что в силу Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» органы местного самоуправления обязаны информировать население о своей нормотворческой деятельности. В нарушение указанной нормы администрация не разместила на официальном сайте городского поселения в Интернете решение Собрания депутатов городского поселения «Пушкиногорье» от 26.03.2015 №202 «Об организации ритуальных услуг и правилах содержания мест захоронений на территории муниципального образования.

Допущенные нарушения закона несовместимы с требованиями об обеспечении публичности и открытости деятельности органов местного самоуправления, противоречат принципам, определенным в статье 7 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», а именно, принципу обеспечения доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления, в том числе в части организации ритуальных услуг, отметили в прокуратуре.

В этой связи прокуратура района внесла в адрес главы муниципального образования «Пушкиногорье» представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

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