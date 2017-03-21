Кладбище советских солдат осквернили в Варшаве

09:36, 22 марта 2017, ПАИ

Неизвестные осквернили кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве, сообщает РИА Новости. На ступени, ведущие к обелиску, вандалы с помощью трафарета нанесли около 20 рисунков, изображающих звезду Давида, перекрытую свастикой, и красные следы.

«Посольство выражает своё возмущение очередным случаем осквернения мемориального кладбища советских воинов-освободителей в Варшаве», — заявил официальный представитель российского посольства Никита Маркелов.

Отмечается, что территория мемориала находится под постоянным видеонаблюдением, но пока не известно, попалили ли вандалы в объективы камер.

Посольство РФ обратилось к местным властям с призывом устранить последствия действий вандалов и наказать виновных.

На советском военно-мемориальном кладбище в Варшаве похоронены 21 тысяча 468 солдат Первого белорусского фронта Красной Армии, погибших при освобождении Варшавы в 1944–1945 годах. Мемориал площадью в 19,2 гектара был открыт в 1950 году - в пятую годовщину капитуляции Германии.