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Общество

В Псковской области посчитали ухаживающих за нетрудоспособными граждан

В Псковской области уход за нетрудоспособными гражданами осуществляют 15 тыс. 990 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Отделении Пенсионного фонда РФ по региону.

Согласно законодательству, получать компенсационную выплату в размере 1 тыс. 200 рублей могут неработающие жители трудоспособного возраста, которые ухаживают за нетрудоспособными: инвалидами 1 группы, престарелыми, нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению лечебного учреждения, а также людьми, достигшими 80 лет.

Для получения выплаты необязательно состоять в родстве с тем, за кем ухаживаешь, или совместно с ним проживать. Однако, ухаживающий не должен иметь никаких источников дохода, включая пособие по безработице и пенсию.

Компенсационная выплата производится вместе с пенсией пенсионера, за которым осуществляется уход. Для её оформления человеку, осуществляющему уход, и нетрудоспособному гражданину необходимо обращаться в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства.

Также ежемесячные выплаты полагаются неработающим трудоспособным родителям или опекунам, которые ухаживают за детьми-инвалидами или инвалидами с детства 1 группы. Размер такой выплаты составляет 5 тыс. 500 рублей в месяц.

Период ухода засчитывается в страховой стаж: за каждый год ухода помощник получает 1,8 пенсионных балла, то есть он ежегодно формирует свои пенсионные права на страховую пенсию.

В ПФР обратили внимание на то, что в случае трудоустройства ухаживающего компенсация выплачиваться не должна. Поэтому, чтобы не возникло переплат, которые придется возвращать добровольно или в судебном порядке, гражданину, осуществляющему уход, необходимо сообщить о начале трудовой деятельности в территориальное Управление Пенсионного фонда.

Кроме того, прекращение ухода может произойти и по другим причинам (призыв в армию, заключение под стражу и так далее). В этом случае обязанность сообщить о прекращении ухода возлагается на самого нетрудоспособного гражданина. В противном случае суммы переплаты также подлежат возврату в ПФР.

По всем вопросам специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «горячей линии» 8-800-775-7950, а также в группе в соцсети «ВКонтакте».

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