Самые низкие зарплаты у муниципальных служащих в Псковской области, Чечне и Ингушетии

09:34, 22 марта 2017, ПАИ

Среди служащих органов местного самоуправления минимальную зарплату в 2016 году получали чиновники в Псковской области (17,4 тысяч рублей), Чечне (19,4 тысяч рублей) и Ингушетии (19,8 тысяч рублей). Об этом сегодня, 22 марта, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата.

Максимальную зарплату в 2016 году получали муниципальные чиновники в Ямало-Ненецком (136 тысяч рублей), Ненецком (108,2 тысяч рублей) и Чукотском (99,5 тысяч рублей) автономных округах.

По информации издания, в 2016 году средняя месячная зарплата чиновников в регионах (в федеральных госорганах и госорганах субъектов) составила 45 тысяч рублей, что на 11,5% выше аналогичного показателя за прошлый год. Зарплата муниципальных служащих увеличилась при этом только на 1,8% и составила 37,8 тысяч рублей в месяц. Прирост зарплат по экономике в целом за прошлый год — 7,7% (до 36,2 тысяч рублей), инфляция — 5,9%.

Среди чиновников, работающих в территориальных органах федеральных министерств, максимальные зарплаты зафиксированы в Чукотском (91,3 тысяч рублей) и Ямало-Ненецком (76 тысяч рублей) автономных округах и Магаданской области (76 тысяч рублей). Минимальные — в Ингушетии (28,1 тысяч рублей), Карачаево-Черкесии (29,2 тысяч рублей) и Кабардино-Балкарии (30,4 тысяч рублей).

В органах власти субъектов РФ наибольшие зарплаты в 2016 году получали служащие в Ямало-Ненецком автономном округе (166 тысяч рублей), Тюменской области (110,7 тысяч рублей) и Хабаровском крае (102,8 тысяч рублей). Минимальными доходы служащих были в Ингушетии (25 тысяч рублей), Северной Осетии (27,1 тысяч рублей) и Карачаево-Черкесии (27,6 тысяч рублей).