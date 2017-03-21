За сутки в Псковской области зарегистрированы 28 преступлений

09:53, 22 марта 2017, ПАИ

21 марта в оперативных сводках УМВД России по Псковской области зарегистрированы 28 преступлений, в том числе убийство и грабеж, которые удалось раскрыть. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В органы внутренних дел региона вчера поступили 45 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 10 - по городу Пскову.

На территории Псковской области за прошедшие сутки произошло одно ДТП, в результате которого пострадал один человек. Сотрудники ГИБДД задержали четырех водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 421 нарушение Правил дорожного движения.