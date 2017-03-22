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Общество

Разыскивается житель Гдовского района Евгений Голов

Пропал житель Гдовского района 19-летний Евгений Голов. Об этом сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтаке» сестра потерявшегося Елена Сущенко. Предполагается, что он покинул деревню Трутнево Гдовского района на попутной машине.

Евгений Голов является инвалидом. Рост около 180 см, худое телосложение. Был одет в черную куртку и черные брюки с пятнистыми сапогами. Также на нем была черная шапка с бело-сине-красной полосой и надписью «Россия». 

Всех, кто встретит пропавшего, просят незамедлительно сообщить в ближайший отдел полиции, а также сестре молодого человека по номерам: 8-950-021-74-41 или 8-911-894-31-16.

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