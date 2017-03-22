Бывший вице-губернатор Псковской области возглавил «Канал имени Москвы»

09:48, 22 марта 2017, ПАИ

Бывший зампред правительства Московской области, курировавший строительный блок, и бывший вице-губернатор Псковской области Герман Елянюшкин назначен на должность руководителя Федерального государственного бюджетного учреждения (ФБГУ) «Канал имени Москвы», сообщает РИА Недвижимость.

«Здесь большой спектр деятельности», — подчеркнул Герман Елянюшкин, пояснив, что какие-то объекты придется реконструировать, а что-то и построить заново. По его словам, к развитию канала могут быть привлечены и частные инвесторы, в том числе в формате государственно-частного партнерства.

Герман Елянюшкин с 2003 по 2009 годы занимал руководящие должности в Санкт-Петербурге, а с 2009 по 2010 годы был заместителем губернатора Псковской области. 29 мая 2012 года назначен министром строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области. С 25 января 2013 года стал заместителем председателем правительства области, проработав в этой должности до 20 декабря 2016 года.