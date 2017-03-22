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Общество

В прошлом году 29,1% жителей Псковской области пили доброкачественную воду

В 2016 году 29,1% населения Псковской области были обеспечены доброкачественной питьевой водой, 55% – условно доброкачественной, 3,3% – недоброкачественной водой, у 12,6% населения вода не исследовалась. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой в городских поселениях,   составляла 32,8%, условно доброкачественной водой – 61,9%, недоброкачественной -2,2%. В сельских поселениях доброкачественной питьевой водой обеспечены 18,6% граждан, условно доброкачественной – 35,5%, недоброкачественной- 6,2%. Привозная питьевая вода в городских и сельских поселениях не используется. 

Также в Роспотребнадзоре рассказали, что в 2016 году, по сравнению с 2015-м, ситуация с состоянием как подземных, так и поверхностных источников централизованного питьевого водоснабжения и качества воды в местах водозабора существенно не изменилась. В области имеются 1 тыс. 365 источников централизованного водоснабжения, из них 2 – поверхностные  и 1 тыс. 363 - подземные. Все поверхностные источники водоснабжения отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям, имеют разработанные проекты зон санитарной охраны. Подземные источники питьевого централизованного водоснабжения не соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам в 29,5% случаев (в 2015 году – 30,6%), в основном из-за отсутствия зоны санитарной охраны - 26,4%.

Доля проб воды в источниках централизованного водоснабжения, не соответствующих требованиям по санитарно-химическим показателям, составляет 33,4% (в 2015 году - 39,8%), по микробиологическим показателям - 5,8% (в 2015 году – 6,8%), по паразитологическим показателям все исследованные пробы соответствовали требованиям как в 2016 году, так и в 2015.

 Доля проб воды в поверхностных источниках централизованного водоснабжения, не соответствующих требованиям по санитарно-химическим показателям, составила 22,2 % (в 2015 году – 23,8%); по микробиологическим показателям – 12,5% (в 2015 - 44,8%), по паразитологическим показателям  все исследованные пробы соответствовали требованиям.

В подземных источниках централизованного питьевого водоснабжения выявили 33,4% проб, не соответствующих требованиям по санитарно-химическим показателям (в 2015 году – 40,1%),  по микробиологическим показателям - 5,8% (в 2015 - 6,3%).

Выше среднеобластных значений по санитарно-химическим показателям выявили пробы в Куньинском и Плюсском районах – 100%, Порховском- 82,1%, Гдовском- 81,2% Красногородском – 78,2%; по микробиологическим показателям - в Плюсском - 25%; Усвятском - 21,4%, Красногородском - 16,7%, Локнянском - 13,3%, Великолукском - 12,8%.

Основной причиной низкого качества подземных вод по химическому составу в Роспотребнадзоре считают изменение гидродинамического состояния подземных вод, обусловленное длительной и мощной эксплуатацией, что привело к подтягиванию в целевые горизонты некондиционных вод нижележащих водоносных горизонтов.  Увеличение минерализации, общей жесткости, повышенного содержания железа характерно для подземных вод в Псковской области, однако, концентрации данных веществ превышают нормируемый уровень не более 3-5 раз, отметили в ведомстве.

Неудовлетворительные результаты микробиологических исследований воды из артезианских скважин обусловлены, главным образом, недостаточно защищенностью водоносных горизонтов, а также недостатками в содержании водозаборных сооружений и зон санитарной охраны, наличием не затампонированных скважин, пояснили в Роспотребнадзоре.

Что касается качества воды в распределительной сети, процент проб по санитарно-химическим показателям в 2016 году составил 31,9%, в 2015 году - 31,2%, по микробиологическим показателям этот показатель в прошлом году был равен 5,3%, как и в 2015. По паразитологическим показателям  все исследованные пробы соответствовали требованиям.

Выше среднеобластных показателей процент неудовлетворительных проб по санитарно-химическим показателям оказался Куньинском районе - 95,6%, Красногородском -78,9%,  Новосокольническом - 77,8% Порховском -76%, по микробиологическим - в Псковском - 16,8%, Красногородском - 12,6%, Великолукском, Локнянском, Стругокрасненском – 10,8%.

По содержанию фтора в распределительной сети в 2016 году в 2,5% проб не соответствовала санитарным требованиям. По паразитологическим показателям во всех отобранных пробах вода из распределительной сети соответствовала гигиеническим нормативам.

В настоящее время основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды являются факторы природного характера (повышенное содержание в воде водоносных горизонтов соединений железа, сухого остатка, жесткости); увеличивающееся антропотехногенное загрязнение поверхностных и подземных вод; отсутствие или ненадлежащее состояние зон санитарной охраны водоисточников; использование устаревших технологических решений водоподготовки в условиях ухудшения качества воды; низкое санитарно-техническое состояние существующих водопроводных сетей и сооружений.

Мероприятия по повышению эффективности, устойчивости и надежности функционирования централизованных систем водоотведения городов и населенных пунктов области  включены в  областную подпрограмму «Чистая вода Псковской области на 2014-2020 годы» «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами на 2014-2020 годы». В 2016 году из областного бюджетом были выделены средства на реализацию данной программы в размере 247 тысяч рублей.

С целью обеспечения безопасности питьевой воды Управление Роспотребнадзора по Псковской области принимает активное участие в формировании и реализации программ по улучшению питьевого водоснабжения на территории области, оформляет санитарно-эпидемиологические заключения на использование водных объектов в целях хозяйственно-бытового водоснабжения и для рекреационных целей,  издает постановления Главного государственного санитарного врача об установлении границ 1 пояса санитарной охраны для скважин, проводит мониторинг качества питьевого водоснабжения, использует результаты анализов, выполненных по программам производственного контроля при осуществлении государственного надзора.

Также в прошлом году управление провело 158 плановых и внеплановых проверок состояния источников водоснабжения, составило 29 протоколов об административных правонарушениях на общую сумму 282,5 тыс. рублей.

Сотрудники Роспотребнадзора подали 3 иска в защиту неопределенного круга в суды Псковской области, 1 исковое требование не удовлетворил суд Стругокрасненского района (по обеспечению населения доброкачественной водой, разработке и согласованию ЗСО артезианских скважин, по строительству очистных сооружений и реконструкции существующих сетей канализации).

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