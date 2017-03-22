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Культура

Александр Малинин выступит в двух городах Псковской области в рамках Фестиваля русской музыки

Александр Малинин выступит в двух городах Псковской области в рамках ежегодного Фестиваля русской музыки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Фестиваль русской музыки имени Мусоргского и Римского-Корсакова в 2017 году станет уже 43-м по счету и будет проводиться с 21 по 26 апреля. Выступления в рамках фестиваля пройдут на основной концертной площадке области - в Большом концертном зале филармонии, на улицах Пскова, в районах Псковской области. 

В этом году Народный артист России и Украины Александр Малинин станет участником Фестиваля. Артист представит свою новую программу «Влюбленный в романс». Первый концерт певца состоится 25 апреля в городе Великие Луки, а 26 апреля музыкант выступит в Пскове. Концерт 26 апреля станет завершающим событием Фестиваля русской музыки.

«Русский романс — один из любимейших моих жанров — тонкий, глубокий. Я уверен, он всегда будет близок слушателю, потому что затрагивает самые чувственные струны человеческой души», - отметил Александр Малинин. 

В первой части концерта он исполнит романсы под аккомпанемент рояля. Во втором отделении гости вечера услышат хиты и шлягеры, которые Александр Малинин исполнит в составе музыкальной группы.

 «Приглашение артиста на Фестиваль не было случайностью. Концепция фестиваля - соединение разножанровой русской музыки, которая будет интересна широкой аудитории. В репертуаре Александра Малинина организаторы нашли отражение этой идеи. С одной стороны, Малинин – один из самых известных российских поп-исполнителей с огромным репертуаром, с другой стороны – певец, исполняющий романсы, имеющий большой опыт работы в направлении классической музыки, работы с оркестром. Такой исполнитель наиболее органично вписывается в программу Фестиваля», - уверены в Театрально-концертной дирекции.

Директор Псковской областной филармонии Артем Татаренко подчеркнул: «Мы хотим, чтобы фестиваль стал не таким узкопрофессиональным. Он давно почитаем специалистами, но хотелось бы расширить зрительскую аудиторию. Сделать так, чтобы Фестиваль русской музыки был интересен всем, как почитателям классики, так и поклонникам качественной популярной музыки».

 «Программа «Влюбленный в романс» совсем недавно была презентована в Санкт-Петербурге. Концерт прошел с большим успехом. Александр Малинин – это один из тех российских исполнителей популярной музыки, концерты которого проходят на таком высоком уровне», - сказал один из организаторов Фестиваля Дмитрий Волхонов.

Билеты на концерт Александра Малинина уже поступили в продажу. Их можно приобрести в кассе филармонии или онлайн на сайте БКЗ. Концерт в Великих Луках пройдет в ДК ЛК, билеты на это событие можно купить в кассе Доме культуры.

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