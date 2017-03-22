0
13:36
Правильному позированию для фотосъёмки научит псковских молодожёнов Ирина Большакова на выставке «Свадьба ЭКСПО»
11:57
Андрей Турчак ознакомился с работой Центра обработки вызовов системы 112 в Пскове
11:34
В 300 миллионов рублей обойдется реконструкция двух дорог в Псковской области
10:25
Проект «Тысяча школьных помощников главы города» планируется запустить в Пскове
08:40
Россиянам предложат использовать спецприложение для жалоб в ГИБДД на опасное вождение
23:44
Рабочая поездка губернатора Андрея Турчака по крупнейшим стройкам Великих Лук (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22:43
Рошаль предложил Путину ликвидировать медицинские страховые компании
Еще новости
Общество

Новосокольническую администрацию и предприятие ЖКХ обязали принять меры по соблюдению требований к водоснабжению

Новосокольнический районный суд признал незаконным бездействие предприятия жилищно-коммунального хозяйства и администрации муниципалитета по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Так, незаконным признали бездействие администрации Новосокольнического района в части непринятия мер по изготовлению технического задания на разработку инвестиционной программы, предусмотренной Федеральным законом РФ от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». В связи с этим администрацию обязали в течение трех месяцев со дня вступления решения в законную силу принять меры по изготовлению технического задания на разработку инвестиционной программы и передать его муниципальному предприятию ЖКХ для последующей разработки проекта.

Кроме того, незаконным признали бездействие МУП в части не соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к питьевому и хозяйственному водоснабжению. В течение трех месяцев предприятие должно провести мероприятия по первому поясу ЗСО источников водоснабжения на скважинах; в течении шести месяцев - получить санитарно-эпидемиологическое заключение на артскважины.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Правильному позированию для фотосъёмки научит псковских молодожёнов Ирина Большакова на выставке «Свадьба ЭКСПО»
22 марта 2017
Правильному позированию для фотосъёмки научит псковских молодожёнов Ирина Большакова на выставке «Свадьба ЭКСПО»
Андрей Турчак ознакомился с работой Центра обработки вызовов системы 112 в Пскове
22 марта 2017
Андрей Турчак ознакомился с работой Центра обработки вызовов системы 112 в Пскове 2
В 300 миллионов рублей обойдется реконструкция двух дорог в Псковской области
22 марта 2017
В 300 миллионов рублей обойдется реконструкция двух дорог в Псковской области 1
Проект «Тысяча школьных помощников главы города» планируется запустить в Пскове
22 марта 2017
Проект «Тысяча школьных помощников главы города» планируется запустить в Пскове 3
Россиянам предложат использовать спецприложение для жалоб в ГИБДД на опасное вождение
22 марта 2017
Россиянам предложат использовать спецприложение для жалоб в ГИБДД на опасное вождение 2
Рабочая поездка губернатора Андрея Турчака по крупнейшим стройкам Великих Лук (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21 марта 2017
Рабочая поездка губернатора Андрея Турчака по крупнейшим стройкам Великих Лук (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Рошаль предложил Путину ликвидировать медицинские страховые компании
21 марта 2017
Рошаль предложил Путину ликвидировать медицинские страховые компании 14
«АвтоВАЗ» отправит на ремонт 106 тысяч «Лад»
21 марта 2017
«АвтоВАЗ» отправит на ремонт 106 тысяч «Лад»

Идет загрузка...