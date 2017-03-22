Новосокольническую администрацию и предприятие ЖКХ обязали принять меры по соблюдению требований к водоснабжению

11:08, 22 марта 2017, ПАИ

Новосокольнический районный суд признал незаконным бездействие предприятия жилищно-коммунального хозяйства и администрации муниципалитета по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Так, незаконным признали бездействие администрации Новосокольнического района в части непринятия мер по изготовлению технического задания на разработку инвестиционной программы, предусмотренной Федеральным законом РФ от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». В связи с этим администрацию обязали в течение трех месяцев со дня вступления решения в законную силу принять меры по изготовлению технического задания на разработку инвестиционной программы и передать его муниципальному предприятию ЖКХ для последующей разработки проекта.

Кроме того, незаконным признали бездействие МУП в части не соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к питьевому и хозяйственному водоснабжению. В течение трех месяцев предприятие должно провести мероприятия по первому поясу ЗСО источников водоснабжения на скважинах; в течении шести месяцев - получить санитарно-эпидемиологическое заключение на артскважины.