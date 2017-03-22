В Псковском районе определят зоны подтопления реками
Объявлен аукцион на определение зон затопления, подтопления реками Великая, Пскова, Черная, Череха, Лочкина территорий населенных пунктов Псковского района. Информация размещена на сайте госзакупок.
На территории проектирования находятся 27 деревень. Основной задачей исполнителя контракта является подготовка обоснованных предложений в Федеральное агентство водных ресурсов составление карт (планов) периодически затопляемых, подтопляемых территорий реками и об определении границ таких зон.
Целью этой работы названо предотвращение негативного воздействия вод, обеспечение защиты населения и хозяйственных объектов.
Максимальная цена контракта составляет 1 млн 618 тысяч рублей, средства заложены в бюджете области. Аукцион назначен на 3 апреля.