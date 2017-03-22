Псковский облизбирком и партия «Яблоко» обсудили возможные поправки в избирательное законодательство

11:21, 22 марта 2017, ПАИ

Состоялась рабочая встреча председателя Избирательной комиссии Псковской области Николая Цветкова с лидером регионального отделения политической партии «Яблоко», депутатом областного Собрания Львом Шлосбергом и членом регионального избиркома с правом решающего голоса от партии Еленой Маятниковой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облизбиркома.

По словам Николая Цветкова, встреча прошла конструктивно. «Нам очень приятно, что очень активное участие в разговоре приняла член Избирательной комиссии от партии «Яблоко», - отметил он.

«Мы обсудили ряд существенных вопросов по обучению и подготовке членов избирательных комиссий на местах, впервые назначенных от этого избирательного объединения, наметили совместные планы по их методическому «вооружению» к единому дню голосования, как силами областной комиссии, так и силами самой партии. Также выслушали предложения партии по изменению регионального законодательства, совершенствованию избирательного процесса и обменялись мнениями по применению избирательного законодательства на территории Псковской области в случае изменения федерального. Мы поставили в известность партию о проведении организационных мероприятий по подготовке к единому дню голосования 2017 года», - пояснил председатель избиркома.

Николай Цветков, отвечая на вопрос представителей партии о состоянии одномандатных избирательных округов в городе Пскове, пояснил, что избирательные комиссии свои полномочия по разработке схемы выполнили, общий итог работы будет рассмотрен на ближайшей сессии Псковской городской Думы 24 марта.

Лев Шлосберг, комментируя итоги встречи, сказал: «Нам важен нормальный, рабочий, постоянный контакт с избирательными комиссиями. Мы считаем, что избирательные комиссии являются важнейшим партнером в организации выборов и если что-то начинает «сбоить», то, как правило, это заканчивается большими проблемами для всех. Для нас исключительно важно, что, впервые в нашей практике, у нас есть член Избирательной комиссии области с правом решающего голоса, квалифицированный специалист. Нам стало легче взаимодействовать с избиркомом, кроме того, у нас появился куратор членов избирательных комиссий с правом решающего голоса от «Яблока», которые присутствуют в 26 территориальных избирательных комиссиях области и мы считаем, что постоянные рабочие отношения с избирательной комиссией дают возможность избирательным объединениям избежать неприятных сюрпризов во время избирательных кампаний».

Избирательная комиссия Псковской области предоставила партии информацию по календарному плану предстоящих избирательных кампаний, планируемых в единый день голосования 10 сентября.

Напомним, что это четвертая встреча главы избиркома Николая Цветкова с представителями партийных фракций в Псковском областном Собрании депутатов, на которых обсуждается взаимодействие по подготовке и проведению предстоящих выборных кампаний, а также ведётся сбор предложений по изменению избирательного законодательства. Ранее состоялся разговор с руководителями региональных отделений партий КПРФ, «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Завершится серия встреч диалогом с лидерами партии ЛДПР.