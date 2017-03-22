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Общество

На трассах М-9 и Р-56 в Псковской области обновят водопропускные трубы

ФКУ «Севзапуправтодор» заказал проектные и изыскательские работы на капремонт искусственных сооружений на двух дорогах федерального значения в Псковской области. Открытые конкурсы объявлены на сайте госзакупок.

В будущем планируется обновить водопропускные трубы на 507+238 км, 509+131 км, 510+293 км, 511+050 км, 514+005 км, 546+463 км трассы М-9, а также на 202+543 км, 205+201 км, 205+826 км, 206+300 км, 211+537 км, 212+225 км, 218+878 км, 219+980 км, 220+505 км дороги Р-56. В первом случае максимальная цена контракта на подготовку проекта составит 3 млн 690 тыс. 830 рублей, во втором — 4 млн 510 тыс. 690 рублей.

Срок выполнения работ в рамках этих договоров — 16 июля 2018 года.

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