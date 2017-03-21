В Пскове, Великих Луках и Великолукском районе изъяты фальшивые купюры

10:18, 22 марта 2017, ПАИ

В Пскове, Великих Луках и Великолукском районе изъяты банкноты с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

21 марта в Пскове в одном из финансовых учреждений обнаружена фальшивая тысячерублевая купюра. Возбуждено уголовное дело.

В Великих Луках в магазине по улице Вокзальной изъята поддельная пятитысячная банкнота. В Великолукском районе на АЗС, расположенной на трассе Москва – Балтия, выявлена еще одна фальшивая банкнота достоинством пять тысяч рублей. Проводятся проверки.

Стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность. Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02», - рекомендуют в полиции.