0
13:36
Правильному позированию для фотосъёмки научит псковских молодожёнов Ирина Большакова на выставке «Свадьба ЭКСПО»
11:57
Андрей Турчак ознакомился с работой Центра обработки вызовов системы 112 в Пскове
11:34
В 300 миллионов рублей обойдется реконструкция двух дорог в Псковской области
10:25
Проект «Тысяча школьных помощников главы города» планируется запустить в Пскове
08:40
Россиянам предложат использовать спецприложение для жалоб в ГИБДД на опасное вождение
23:44
Рабочая поездка губернатора Андрея Турчака по крупнейшим стройкам Великих Лук (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22:43
Рошаль предложил Путину ликвидировать медицинские страховые компании
Еще новости
Общество

Вопрос создания парковки в частном секторе обсудили на публичных слушаниях в Пскове

В Псковской городской Думе прошли публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по улице Ипподромной, 45. Заседание провел заместитель главы Пскова Игорь Сиротин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Заявитель намерен создать на данной территории парковку для расположенного рядом участка по переулку Залита, 1/14. Ориентировочная площадь запрашиваемого участка составляет 531 кв.м.

Жители смежных участков высказались против организации парковки на данной территории, так как в этом месте расположены зеленые насаждения, отделяющие их дома от дороги с оживленным движением транспорта. Соответствующее коллективное заявление было приобщено к протоколу.

Большинством голосов собравшихся была выработана отрицательная рекомендация по вопросу публичных слушаний.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Правильному позированию для фотосъёмки научит псковских молодожёнов Ирина Большакова на выставке «Свадьба ЭКСПО»
22 марта 2017
Правильному позированию для фотосъёмки научит псковских молодожёнов Ирина Большакова на выставке «Свадьба ЭКСПО»
Андрей Турчак ознакомился с работой Центра обработки вызовов системы 112 в Пскове
22 марта 2017
Андрей Турчак ознакомился с работой Центра обработки вызовов системы 112 в Пскове 2
В 300 миллионов рублей обойдется реконструкция двух дорог в Псковской области
22 марта 2017
В 300 миллионов рублей обойдется реконструкция двух дорог в Псковской области 1
Проект «Тысяча школьных помощников главы города» планируется запустить в Пскове
22 марта 2017
Проект «Тысяча школьных помощников главы города» планируется запустить в Пскове 3
Россиянам предложат использовать спецприложение для жалоб в ГИБДД на опасное вождение
22 марта 2017
Россиянам предложат использовать спецприложение для жалоб в ГИБДД на опасное вождение 2
Рабочая поездка губернатора Андрея Турчака по крупнейшим стройкам Великих Лук (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21 марта 2017
Рабочая поездка губернатора Андрея Турчака по крупнейшим стройкам Великих Лук (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Рошаль предложил Путину ликвидировать медицинские страховые компании
21 марта 2017
Рошаль предложил Путину ликвидировать медицинские страховые компании 14
«АвтоВАЗ» отправит на ремонт 106 тысяч «Лад»
21 марта 2017
«АвтоВАЗ» отправит на ремонт 106 тысяч «Лад»

Идет загрузка...