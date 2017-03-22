Вопрос создания парковки в частном секторе обсудили на публичных слушаниях в Пскове

11:50, 22 марта 2017, ПАИ

В Псковской городской Думе прошли публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по улице Ипподромной, 45. Заседание провел заместитель главы Пскова Игорь Сиротин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Заявитель намерен создать на данной территории парковку для расположенного рядом участка по переулку Залита, 1/14. Ориентировочная площадь запрашиваемого участка составляет 531 кв.м.

Жители смежных участков высказались против организации парковки на данной территории, так как в этом месте расположены зеленые насаждения, отделяющие их дома от дороги с оживленным движением транспорта. Соответствующее коллективное заявление было приобщено к протоколу.

Большинством голосов собравшихся была выработана отрицательная рекомендация по вопросу публичных слушаний.