Проект «Тысяча школьных помощников главы города» планируется запустить в Пскове

10:25, 22 марта 2017, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский провел общее собрание с директорами общеобразовательных школ города и родителями учащихся. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Глава города отметил, что в начале марта аналогичная встреча прошла с заведующими детскими садами и родителями воспитанников. «Обозначенные вопросы ушли в работу. Для нас важно вести прямой диалог. Только объединение усилий муниципальных властей, школ и родителей даст положительный результат в образовании и воспитании детей», - заявил Иван Цецерский.

Он обратился к присутствующим с идеей запуска проекта «Тысяча школьных помощников главы города»: «Это должны быть активные и успевающие в обучении ребята 9, 10 и 11 классов, у которых есть стремление расширять свои знания не только по предметам, но и, например, узнать больше о структуре муниципальной власти, городском хозяйстве, истории родного города, его предприятиях и многом другом». Руководитель муниципалитета отметил, что от каждой школы можно представить 20-35 учеников.

Начальник Управления образования администрации Пскова Игорь Прокофьев коротко рассказал о достижениях, планах и актуальных вопросах школьного образования. Он отметил, что в организации учебно-воспитательного процесса с вовлечением в него родителей у многих школ наработан серьезный опыт. Представители школы №8 и Псковской инженерно-лингвистической гимназии представили свои наработки, подчеркнув, что постоянный диалог с родителями позволяет создать комфортную атмосферу для детей, помогает быстрее разрешить подростковые проблемы, поддержать и найти выход из трудных ситуаций.

Встреча продолжилась в режиме «вопрос-ответ». Представители 16-й школы рассказали, что компания, которая строила надземный пешеходный переход на Ленинградском шоссе, нарушила своей техникой благоустройство прилегающей к учреждению территории и не спешит исправить ситуацию. Восьмая школа попросила разобраться в ситуации с отсутствием тротуара на подходе к учреждению. Глава Пскова пообещал в ближайшее время выехать на место. Администрация 22-й школы заострила внимание на отсутствии ливневой канализации на участке рядом с учреждением. Все поступившие вопросы поставлены на контроль и направлены в работу профильных управлений.

«На подготовку школ к новому учебному году из бюджета города выделено 10 миллионов рублей. Сумма должна быть израсходована на приоритетные и неотложные нужды. Директорам школ необходимо до мая месяца сформировать заявки и выйти на конкурсные процедуры, чтобы летом работа прошла спокойно», - подытожил встречу Иван Цецерский.