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Общество

В 300 миллионов рублей обойдется реконструкция двух дорог в Псковской области

Более 300 миллионов рублей планируется потратить на реконструкцию двух дорог регионального значения в Псковской области. На сайте госзакупок объявлены аукционы на проведениях этой работы.

В частности, речь идет о ремонте дороги Искра — Заклинье в Дновском районе. Максимальная цена контракта составляет 132 млн 879 тысяч 140 рублей. Также предполагается обновление дороги Шемякино — Деменино в Порховском районе. Начальная цена контракта — 185 млн 865 тыс. 210 рублей.

Источник финансирования — федеральный и областной бюджеты. Срок исполнения этапов работ — до 20 ноября 2017 года, контрактов — до января 2018-го.

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