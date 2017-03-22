В 300 миллионов рублей обойдется реконструкция двух дорог в Псковской области

11:34, 22 марта 2017, ПАИ

Более 300 миллионов рублей планируется потратить на реконструкцию двух дорог регионального значения в Псковской области. На сайте госзакупок объявлены аукционы на проведениях этой работы.

В частности, речь идет о ремонте дороги Искра — Заклинье в Дновском районе. Максимальная цена контракта составляет 132 млн 879 тысяч 140 рублей. Также предполагается обновление дороги Шемякино — Деменино в Порховском районе. Начальная цена контракта — 185 млн 865 тыс. 210 рублей.

Источник финансирования — федеральный и областной бюджеты. Срок исполнения этапов работ — до 20 ноября 2017 года, контрактов — до января 2018-го.