Благодарность от омбудсмена получил главврач Псковской областной больницы

13:58, 22 марта 2017, ПАИ

Сегодня, 21 марта, Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов наградил главного врача Псковской областной клинической больницы Анатолия Волкова письменной благодарностью за большой личный вклад по обеспечению прав граждан на охрану здоровья, проявленный высокий профессионализм и компетентность в управлении медицинским учреждением. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате омбудсмена.

Анатолий Волков родился в 1956 году в деревне Макарово Псковской области. Учился в Барановской сельской школе, в Новоржевской средней школе. В 1973 году поступил на лечебный факультет первого Ленинградского медицинского института имени академика И. П. Павлова. В 1979 году окончил его, после чего его направили в распоряжение Псковского облздравотдела. Проходил интернатуру на базе областной больницы, в 1980 году начал работать анестезиологом-реаниматологом.

С 1985 по 1987 год Анатолий Волков учился в клинической ординатуре на кафедре профессора А. П. Зильбера по анестезиологии и реаниматологии в Петрозаводском государственном университете. Затем вернулся в Псков и вновь приступил к работе в Псковской областной больнице. В 1992 году он был назначен заведующим анестезиолого-реанимационным отделением, главным внештатным анестезиологом-реаниматологом области. С марта 2004 года занимал должность заместителя главного врача по лечебной работе.

25 декабря 2007 года стал главным врачом Псковской областной больницы.