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Общество

Встретить праздник Пасхи приглашает Псковский молодёжный центр

23 апреля Псковский городской молодежный центр совместно с Управлением культуры администрации Пскова и АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» проведут VI псковский молодежный Пасхальный фестиваль. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Молодёжного центра.

Народный праздник, посвященный Светлому Христову Воскресению, пройдёт с 12:00 до 18:00 в экспоцентре на стадионе «Машиностроитель».

В программу праздника включены работа интерактивных площадок для детей и взрослых, пасхальные угощения, конкурс на лучший кулич, мастер-классы, ремесленные ряды, концерт и народные забавы от фольклорных объединений.

К участию в празднике приглашаются творческие коллективы, клубы, объединения, ремесленники и артисты разных жанров. Запись ведется в группе Молодежного центра в социальной сети «ВКонтакте».

Справки по телефонам 8-911-351-15-01, 56-37-07.

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