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Общество

545 литров нелегального алкоголя изъяли полицейские в Псковской области на прошлой неделе

Сотрудники подразделений полиции Псковской области в период с 13 по 17 марта изъяли 545 литров нелегальной спиртосодержащей продукции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Псковской области.

В работе приняли участие сотрудники МО МВД России «Опочецкий», сотрудники УМВД России по Псковской области, а также представители других заинтересованных ведомств.

Также за этот период были раскрыты три преступления, найден гражданин, находившийся в розыске. Полицейские составили 116 протоколов об административных правонарушениях, в том числе 51 - по линии ГИБДД. Сотрудники полиции проверили около двухсот транспортных средств, выявили трех нетрезвых водителей.

Кроме того, полицейские проверяли владельцев гражданского оружия, а также лиц, состоящих под административным надзором. Стражи порядка посещали по месту жительства несовершеннолетних и инспектировали неблагополучные семьи. Особое внимание было обращено также на соблюдение паспортного и миграционного режимов.

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