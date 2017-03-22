В Госдуме предложили ввести понятие «опасные породы собак»

12:18, 22 марта 2017, ПАИ

В Госдуме предложили ввести понятие «опасные породы собак». Кроме того, предлагается обязать приюты для животных принимать питомцев от граждан и наделить общественников правом проверять условия содержания животных. Об этом пишет Gazeta.ru.

Такие меры предусматривает законопроект «Об ответственном обращении с животными», который готовится к рассмотрению Государственной думой во втором чтении.

Одно из ключевых положений документа — четкое определение понятия «жестокое обращение с животными»: «это действие (или бездействие) со стороны человека, выражающееся в систематическом истязании животных, в том числе, в нарушении правил и условий их содержания, нанесении побоев, увечий, травм и причинении иного вреда животным».

Законопроект также вводит понятие «потенциально опасные породы собак». Питомцев, которые попадут в этот список, нельзя будет выводить на улицу без поводка и намордника.