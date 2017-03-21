Псковичка Карина Иванова завоевала «бронзу» на Первенстве России по боксу

11:27, 22 марта 2017, ПАИ

Псковичка Карина Иванова завоевала медаль на Первенстве России по боксу среди юниоров, которое состоялось с 16 по 20 марта в селе Покровское Московской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Кандидат в мастера спорта Карина Иванова выиграла два боя из трёх и стала бронзовым призёром соревнований.

Тренируют псковскую спортсменку Алексей Орлов и Вадим Голик.