0
12:33
Самый молодой пилот России первым подал заявку на встречу воздухоплавателей в Великих Луках
22:29
Псковские спортсмены завоевали 12 медалей во всероссийских соревнованиях по кобудо
11:15
25 марта псковичей приглашают на детский праздник в «С-Фитнес»
16:26
Сегодня в Пскове состоятся очередные матчи областного первенства по хоккею
14:19
Чемпион мира по смешанным единоборствам Андрей «Белая Акула» Семенов снова посетит Псков
18:04
Международная встреча воздухоплавателей стартует в Великих Луках 11 июня
14:49
Псковский спорткомплекс «Электрон» выставлен на продажу
Еще новости
Спорт

Псковичка Карина Иванова завоевала «бронзу» на Первенстве России по боксу

Псковичка Карина Иванова завоевала медаль на Первенстве России по боксу среди юниоров, которое состоялось с 16 по 20 марта в селе Покровское Московской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Кандидат в мастера спорта Карина Иванова выиграла два боя из трёх и стала бронзовым призёром соревнований.

Тренируют псковскую спортсменку Алексей Орлов и Вадим Голик.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Самый молодой пилот России первым подал заявку на встречу воздухоплавателей в Великих Луках
21 марта 2017
Самый молодой пилот России первым подал заявку на встречу воздухоплавателей в Великих Луках
Псковские спортсмены завоевали 12 медалей во всероссийских соревнованиях по кобудо
20 марта 2017
Псковские спортсмены завоевали 12 медалей во всероссийских соревнованиях по кобудо 1
25 марта псковичей приглашают на детский праздник в «С-Фитнес»
20 марта 2017
25 марта псковичей приглашают на детский праздник в «С-Фитнес»
Сегодня в Пскове состоятся очередные матчи областного первенства по хоккею
19 марта 2017
Сегодня в Пскове состоятся очередные матчи областного первенства по хоккею
Чемпион мира по смешанным единоборствам Андрей «Белая Акула» Семенов снова посетит Псков
16 марта 2017
Чемпион мира по смешанным единоборствам Андрей «Белая Акула» Семенов снова посетит Псков
Международная встреча воздухоплавателей стартует в Великих Луках 11 июня
15 марта 2017
Международная встреча воздухоплавателей стартует в Великих Луках 11 июня
Псковский спорткомплекс «Электрон» выставлен на продажу
15 марта 2017
Псковский спорткомплекс «Электрон» выставлен на продажу 10
Запланированный на 11 марта этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью отменили из-за погоды
08 марта 2017
Запланированный на 11 марта этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью отменили из-за погоды

Идет загрузка...